Шелтон вышел в третий круг на последних 10 «Шлемах». Только Джокович и Синнер могут это повторить

Бен Шелтон вышел в третий круг Australian Open.

Седьмая ракетка мира Бен Шелтон обыграл №182 Дейна Суини во втором круге Australian Open – 6:3, 6:2, 6:2. Во втором сете Шелтон не проиграл ни одного очка на подаче. А за весь матч у Суини не было ни одного брейк-пойнта.

Американец вышел в третий круг на последних 10 «Больших шлемах». Эту серию могут повторить только два игрока в ATP – Янник Синнер и Новак Джокович .

В третьем раунде прошлогодний полуфиналист сыграет с чемпионом «Мастерса» в Шанхае Валентином Вашеро.