Калинская пятый раз вышла в третий круг «Большого шлема»

Анна Калинская вышла в третий круг Australian Open.

Анна Калинская обыграла Юлию Грабер во втором круге Australian Open – 6:3, 6:3.

Россиянка пятый раз вышла в третий раунд на турнирах «Большого шлема». Она 21-й раз выступает в основной сетке.

Лучший результат Калинской на ТБШ – четвертьфинал Australian Open-2024.

В третьем круге она сыграет с Игой Швентек или Мари Бузковой .