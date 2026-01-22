Калинская пятый раз вышла в третий круг «Большого шлема»
Анна Калинская вышла в третий круг Australian Open.
Анна Калинская обыграла Юлию Грабер во втором круге Australian Open – 6:3, 6:3.
Россиянка пятый раз вышла в третий раунд на турнирах «Большого шлема». Она 21-й раз выступает в основной сетке.
Лучший результат Калинской на ТБШ – четвертьфинал Australian Open-2024.
В третьем круге она сыграет с Игой Швентек или Мари Бузковой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
