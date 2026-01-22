Плишкова впервые с 2023-го вышла в третий круг ТБШ
Каролина Плишкова вышла в третий круг Australian Open.
Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова во втором круге Australian Open обыграла Джанис Тьен со счетом 6:4, 6:4.
Плишкова пропустила почти весь прошлый сезон из-за двух операций на левом голеностопе. В результате сейчас она занимает 1057-е место в рейтинге.
Чешка впервые с 2023-го вышла в третий круг «Большого шлема».
Дальше она сыграет с действующей чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
