Плишкова впервые с 2023-го вышла в третий круг ТБШ

Каролина Плишкова вышла в третий круг Australian Open.

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова во втором круге Australian Open обыграла Джанис Тьен со счетом 6:4, 6:4.

Плишкова пропустила почти весь прошлый сезон из-за двух операций на левом голеностопе. В результате сейчас она занимает 1057-е место в рейтинге.

Чешка впервые с 2023-го вышла в третий круг «Большого шлема».

Дальше она сыграет с действующей чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз.