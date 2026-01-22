5

Вашеро впервые вышел в третий круг «Большого шлема»

Валентин Вашеро вышел в третий круг Australian Open.

Валентин Вашеро обыграл Ринки Хиджикату во втором круге Australian Open – 6:1, 6:3, 4:6, 6:2. 

27-летний чемпион «Мастерса» в Шанхае всего второй раз играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышел в третий круг. 

Вашер стал первым представителем Монако в истории, так далеко прошедшим на ТБШ. 

Дальше он сыграет с Беном Шелтоном или Дейном Суини.

