Вашеро впервые вышел в третий круг «Большого шлема»
Валентин Вашеро вышел в третий круг Australian Open.
Валентин Вашеро обыграл Ринки Хиджикату во втором круге Australian Open – 6:1, 6:3, 4:6, 6:2.
27-летний чемпион «Мастерса» в Шанхае всего второй раз играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышел в третий круг.
Вашер стал первым представителем Монако в истории, так далеко прошедшим на ТБШ.
Дальше он сыграет с Беном Шелтоном или Дейном Суини.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости