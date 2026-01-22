Карлос Алькарас: «Не думаю о том, что должен быть хорошим лицом тенниса»

Алькарас прокомментировал то, что он – лицо тенниса.

Карлос Алькарас ответил на вопрос, думает ли он о том, что он – лицо тенниса и должен продвигать его так, как делали Роджер Федерер , Рафаэль Надаль и Новак Джоковичем .

«Не особо. Я не думаю о том, что должен быть хорошим лицом тенниса. Но при этом во время матчей я стараюсь развлекать людей, стараюсь привлекать людей в теннис.

Но это не то, что я думаю о том, в каком свете я представляю теннис. Я просто выхожу на корт и занимаюсь любимым делом. Просто играю. По-моему, это лучшее, что я могу сделать для продвижения тенниса. Нужно просто любить свое дело и наслаждаться каждой секундой на корте», – сказал Алькарас на пресс-конференции.