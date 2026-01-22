Хачанов первым после Федерера восемь раз подряд вышел в третий круг Australian Open

Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open.

Карен Хачанов обыграл Нишеша Басаваредди во втором круге Australian Open – 6:1, 6:4, 6:3.

Хачанов восьмой год подряд вышел в третий круг в Мельбурне. При этом дальше третьего раунда он проходил всего дважды – в 2023-м (полуфинал) и 2024-м (1/8 финала).

Россиянин стал первым игроком после Роджера Федерера, который выходил в третий круг Australian Open восемь раз подряд. Федерер делал это 21 раз подряд – с 2000-го по 2020-й.

Сейчас в третьем круге Хачанов сыграет с Себастьяном Баесом или Лучано Дардери .