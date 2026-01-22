Россиянка Оксана Селехметьва на Australian Open впервые вышла в третий круг «Большого шлема»

Оксана Селехметьева вышла в третий круг Australian Open.

101-я ракетка мира Оксана Селехметьева обыграла прошлогоднюю полуфиналистку Паулу Бадосу во втором круге Australian Open – 6:4, 6:4.

Для Селехметьевой это первая в карьере победа над теннисисткой топ-30. Также она впервые вышла в третий круг «Большого шлема».

Дальше 23-летняя уроженка Пензенской области сыграет с Джессикой Пегулой .