Россиянка Оксана Селехметьва на Australian Open впервые вышла в третий круг «Большого шлема»
Оксана Селехметьева вышла в третий круг Australian Open.
101-я ракетка мира Оксана Селехметьева обыграла прошлогоднюю полуфиналистку Паулу Бадосу во втором круге Australian Open – 6:4, 6:4.
Для Селехметьевой это первая в карьере победа над теннисисткой топ-30. Также она впервые вышла в третий круг «Большого шлема».
Дальше 23-летняя уроженка Пензенской области сыграет с Джессикой Пегулой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости