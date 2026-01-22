Жакмо поссорилась с тренером во время матча Australian Open
Эльза Жакмо обвинила своего тренера Смимона Бланка в плохой работе. Это случилось по ходу матча Australian Open против Юлии Путинцевой (1:6, 2:6).
Уступая 0:4 в первом сете, Жакмо сказала: «Тактика дрянная».
А при счете 0:5 она сказала: «Он [Бланк] тренировал ее [Путинцеву] много лет, а у нее есть схемы, о которых он мне даже не говорил. Это безумие».
В итоге Бланк ушел с трибун.
После матча Жакмо ответила на критику своего поведения: «Я бы хотела, чтобы эти критики вышли на корт в 40-градусную жару. Сохранять спокойствие и ясность мышления непросто».
