Радукану о травме стопы: «Хочу понять, нужно ли снижать нагрузку»

Эмма Радукану рассказала о травме стопы.

Эмма Радукану прокомментировала физическое состояние. На Australian Open она во втором круге проиграла Анастасии Потаповой и рассказала о состоянии стопы, с травмой которой она столкнулась в межсезонье.

«Я чувствую себя не на 100%, но я с этим уже смирилась. Сейчас будет хорошо все перепроверить и посмотреть, нужно ли снижать нагрузку.

Мне кажется, за последние несколько недель в плане физики я прибавила – хотя и играла больше, нагрузка стала выше.

С учетом того, как все было в конце прошлого года, я вообще не знала, поеду ли в Австралию. Поэтому такое состояние после пяти матчей – это хорошо», – сказала Радукану на пресс-конференции.