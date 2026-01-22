Радукану о травме стопы: «Хочу понять, нужно ли снижать нагрузку»
Эмма Радукану рассказала о травме стопы.
Эмма Радукану прокомментировала физическое состояние. На Australian Open она во втором круге проиграла Анастасии Потаповой и рассказала о состоянии стопы, с травмой которой она столкнулась в межсезонье.
«Я чувствую себя не на 100%, но я с этим уже смирилась. Сейчас будет хорошо все перепроверить и посмотреть, нужно ли снижать нагрузку.
Мне кажется, за последние несколько недель в плане физики я прибавила – хотя и играла больше, нагрузка стала выше.
С учетом того, как все было в конце прошлого года, я вообще не знала, поеду ли в Австралию. Поэтому такое состояние после пяти матчей – это хорошо», – сказала Радукану на пресс-конференции.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости