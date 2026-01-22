  • Спортс
Шнайдер о работе с Баиным: «Получаю огромное удовольствие. В последнее время просто в кайф выходить играть и тренироваться»

Шнайдер: мне комфортно работать с Баиным, у нас такой легкий, смешной коннект.

22-я ракетка мира Диана Шнайдер высказалась о сотрудничестве с тренером Сашей Баиным.

Экс-тренер Наоми Осаки и Каролины Плишковой тренирует Шнайдер с августа прошлого года.

– У тебя уже довольно долго продолжается сотрудничество с Сашей – второй «Большой шлем». И кажется, по крайней мере со стороны, что вы нашли общий язык, на одной волне. Так ли это? Хотелось бы понять, какие тебе в нем нравятся сильные стороны как тренера и как человека.

– Да, на самом деле мы хорошо законнектились, плюс предсезонка – провели очень много времени вместе.

В целом мне очень нравится, что он как тренер всегда дает мне фидбэк, особенно когда он мне нужен. Он всегда на корте, всегда видит, что нужно сказать в определенный момент, где поддержать, где чуть больше тактики подсказать. Мы много над чем работаем. Я уже вижу результаты: то, над чем работали на предсезонке, уже дает улучшения – для меня это один из главных факторов.

Мне просто в принципе комфортно, что у нас такой легкий, смешной коннект, такой вайб. Мы все время смеемся на тренировках, у нас никогда нет грустных лиц – выходим и просто кайфуем на каждой тренировке. Я получаю огромное удовольствие от работы вместе: и на матчах, когда я играю, и на тренировках. Мне прямо в последнее время просто в кайф выходить играть и тренироваться.

– Саша Бублик про своего тренера Артема Супрунова говорил, что он тренер, но выходя за пределы корта, он еще и друг, что немаловажно – можно обсудить какие-то вещи. Кажется, по крайней мере со стороны, что у вас с Сашей сложился хороший коннект и общение не заканчивается пределами корта. Он старается тебя поддержать, находиться с тобой в человеческом коннекте?

– Нет, мы вообще всегда общаемся вместе: и смеемся, и шутим, и обсуждаем все, что можно, и сплетни собираем. Поэтому действительно коннект очень хороший – и на корте, и вне корта хорошо друг друга чувствуем. Пока все очень хорошо идет, и я надеюсь, что будет только лучше и лучше, - сказала Шнайдер в интервью каналу First&Red.

«Мне нужен тот, с кем я могу поплакать, позлиться». Почему Шнайдер сменила 4 тренеров за 5 месяцев?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First&Red
