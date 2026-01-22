Australian Open. Калинская, Селехметьева, Швентек, Рыбакина, Анисимова, Осака, Киз вышли в 3-й круг, Бенчич, Остапенко выбыли
На Australian Open продолжается второй круг.
Оксана Селехметьева обыграла Паулу Бадосу во втором круге Australian Open.
Анна Калинская победила Юлию Грабер, Ига Швентек – Мари Бузкову.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
