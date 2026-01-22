Australian Open. Хачанов, Джокович, Синнер, Вавринка, Музетти, Рууд, Шелтон, Фриц вышли в 3-й круг, Хуркач, Циципас выбыли
На Australian Open продолжается второй круг.
Карен Хачанов обыграл Нишеша Басаваредди во втором круге Australian Open.
Янник Синнер прошел Джеймса Дакворта, Новак Джокович – Франческо Маэстрелли.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
