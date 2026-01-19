Ига Швентек: «Если после легких матчей внезапно попадется сложный, можно заржаветь»

Швентек: можно заржаветь, если матчи сначала будут легкими, а потом попадется сложный.

Ига Швентек рассказала, как относится к сложным матчам в начале турнира. На старте Australian Open полька обыграла Юэ Юань со счетом 7:6(5), 6:3.

– Некоторые из ваших первых матчей бывают очень легкими, а иногда трудными, как это было сегодня. Есть ли у вас предпочтения относительно того, как начинать турнир? Некоторые сказали бы, что сложные матчи закаляют.

– Да, это правда. Никогда не знаешь. Например, четыре трехсетовика скажутся на организме. Но если после легких матчей внезапно попадется сложный, можно заржаветь в середине турнира и почувствовать давление.

Я была в обеих ситуациях, и чаще всего я довольно комфортно выигрывала в первом круге. Но я помню и много турниров, где мне было тяжело с самого начала. Не стоит анализировать это слишком сильно. Нужно быть просто готовой к следующему матчу и понимать, почему матч до этого был упорным, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Дальше она встретится с Мари Бузковой.