Муньяр – болельщику во время матча первого круга Australian Open: «Да заткнись ты уже!»

Муньяр попросил болельщика заткнуться во время матча с чехом Сврчиной.
39-я ракетка мира Хауме Муньяр сорвался на болельщика по ходу матча первого круга Australian Open против Далибора Сврчины (3:6, 6:2, 6:7(5), 7:5, 6:3).
Это произошло в четвертом сете при счете 2:4 15:40. Перед двойным брейк-пойнтом он на испанском крикнул болельщику, мешавшему ему подавать: «Да заткись ты уже!» Этот гейм он проиграл и в следующем гейме у его соперника был матчбол на подаче. Испанец его отыграл, а потом перевел встречу в пятый сет и одержал победу.
Дальше он сыграет с Каспером Руудом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Eurosport_ES
