Радукану и Uniqlo начнут сотрудничать на турнире в Индиан-Уэллс. Британка будет получать минимум $3,5 млн в год (Шапиро)

29-я ракетка мира Эмма Радукану будет сотрудничать с Uniqlo начиная с тысячника в Индиан-Уэллс, сообщает журналист Крейг Шапиро.

Ранее он заявил, что в этом сезоне британка начнет играть в их форме. Ранее у Радукану был контракт с Nike – на Australian Open британка играет в их новой коллекции.

«[Uniqlo] не успели подготовить ей форму. Скоро.

Сделка Радукану с Uniqlo стартует в Индиан-Уэллс. Говорят, что это контракт примерно на 3,5 миллиона долларов в год, не считая бонусов за результаты, и он рассчитан примерно на 4 года. Никаких новостей по обуви пока нет», – написал Шапиро.

Турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 4 по 11 марта.