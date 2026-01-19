  • Спортс
0

Паула Бадоса: «Думаю, мой лучший теннис придет через три-четыре месяца – примерно к началу европейского грунтового сезона»

Бадоса: надеюсь, Australian Open сложится для меня хорошо.

26-я ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала победу над Зариной Дияс в первом круге Australian Open – 6:2, 6:4.

– Матч был не самым простым: немного мешал ветер. Но в целом я чувствую, что с каждым днем становлюсь лучше – и в матчах, и на тренировках. Тренируюсь я очень хорошо. Конечно, мне пока не хватает именно соревновательных часов – прежде всего для более точного управления ключевыми моментами, лучшего чтения ситуаций и розыгрышей. Это приходит только через игру. Но в целом матч получился качественным, а в решающие моменты я сыграла правильно – а это главное.

– Часто говорят, что возвращение на турнир, где ты успешно выступала год назад, помогает быстрее поймать нужные ощущения. Ты это чувствуешь здесь?

– Мне всегда нравилось играть в Австралии. Условия мне подходят, и в прошлом году я здесь чувствовала себя очень комфортно. Это, конечно, не означает, что все автоматически повторится – в теннисе так не бывает. Но это место, где мне приятно играть: мне нравится атмосфера, энергия трибун. Надеюсь, турнир сложится для меня хорошо.

– Ты уже упоминала об этом вскользь, но можно ли сказать, что ближайшие три-четыре месяца – это своего рода продолжение предсезонки и важный тест, который покажет, куда будет двигаться твой сезон?

– Да, примерно так – до весны. Если говорить откровенно, мне, конечно, хочется уже сейчас играть на высоком уровне. Но если смотреть стратегически и в долгую, думаю, мой лучший теннис придет через три-четыре месяца. То есть примерно к началу европейского грунтового сезона. Честно говоря, к тому времени буду ожидать от себя другого тенниса. Буду рада, если это случится раньше – впереди турниры, где мне очень хочется проявить себя. Но если оценивать ситуацию хладнокровно, пик формы, скорее всего, выпадет на это время, – сказала испанка на пресс-конференции.

Во втором круге прошлогодняя полуфиналистка сыграет с Оксаной Селехметьевой.

Мирра загасила тренера (в шутку), 5 россиян во 2-м круге, рекорды Джоковича. Что происходит на Australian Open

