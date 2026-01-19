Паркс после того, как плакала из-за поведения болельщиков во время матча: «Зрители, болеющие против, меня подстегивают!»

Паркс прокомментировала поведение болельщиков во время матча с Эалой.

Алисия Паркс заявила, что ее заряжают зрители, болеющие против нее. Ранее 25-летняя американка заплакала по ходу матча с Александрой Эалой в первом круге Australian Open из-за поведения зрителей. Паркс выиграла встречу со счетом 0:6, 6:3, 6:2.

«Было очень сложно (улыбается). Я думала, что я к этому готова, но оказалось, что это не так. У нее много болельщиков. Я говорила себе держаться и делать то, что должна.

Поведение болельщиков было не самым плохим, но мне приходилось игнорировать их поведение между первой и второй подачей, то, что они хлопали в ответ на мои ошибки.

Я не знаю, какой у меня баланс побед и поражении в матчах, где публика против, но они точно меня подстегивают! (смеется) Я бы сказала, что хорошо справляюсь с тем, когда зрители болеют против меня», – сказала американка.