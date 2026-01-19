Джокович о том, что Алькарас изменил подачу: «Как только увидел, написал ему сообщение: «Знаешь, надо поговорить насчет авторских прав»

Джокович пошутил о схожести его подачи и подачи Алькараса.

Новак Джокович пошутил об измененной подаче первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

– Алькарас сказал, что он видит сходство между его подачей и вашей. Что вы думаете насчет его нового движения?

– Как только я увидел подачу, написал ему сообщение: «Знаешь, надо поговорить насчет авторских прав».

Потом я увидел его тут и сказал, что стоит побеседовать о проценте выигранных очков на подаче. Я жду, что каждый эйс будет данью уважения мне. Каждый эйс, который он здесь выполнит (улыбается). Посмотрим, соблюдет ли он договоренность, – сказал серб на пресс-конференции Australian Open.