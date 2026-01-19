41

Мирра Андреева: «Я наконец становлюсь умнее – делаю то, что говорит команда»

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что стала больше прислушиваться к словам команды.

Сегодня 18-летняя россиянка вышла во второй круг Australian Open, обыграв Донну Векич со счетом 4:6, 6:3, 6:0.

– Она начала матч очень хорошо. Мне казалось, что я тоже, но потом она стала играть очень агрессивно и пробивать много виннерсов. Я пыталась просто оставаться в матче и придерживаться своего плана. В итоге это сработало.

До этого мы играли один раз в Пекине, там тоже было три сета. Я знала, что она сложная соперница, но на момент выхода сетки я все еще была в Аделаиде и старалась не сильно заострять внимание на Мельбурне. Но когда я увидела, с кем сыграю в первом круге, я подумала: «Да, сетка непростая». Потому что она очень опытная теннисистка, которая хорошо играет. Так что я не очень обрадовалась, когда увидела сетку. 

– Мне кажется, вы уже несколько раз уступали с брейком, а затем матч завершался в вашу пользу. Вы что-то изменили и больше не паникуете, когда проигрываете?

– Мы обращали на это много внимания. На протяжении всего прошлого года я продолжала работать над мелкими деталями: над тем, чтобы придерживаться плана вне зависимости от происходящего, не терять концентрации и не переходить в режим паники, когда что-то идет не по плану. И сейчас мне кажется, что мне стало проще сосредотачиваться на этом по ходу матчей.

Не знаю почему – может быть, я наконец становлюсь умнее, поэтому мне проще осознавать, что паника мне не поможет (улыбается). Единственное, что поможет – это оставаться спокойной и слушать то, что мне говорит команда, Кончита [Мартинес]. И что единственный вариант, как я могу выиграть матч – делать правильные вещи, которые мне говорит тренер.

– В каком плане вы становитесь умнее?

– В некоторых (улыбается). Например, мне сейчас проще понять и осознать, что происходит на корте, как реагировать – или не реагировать – в определенных ситуациях. Может быть, я набираюсь больше опыта. Я правда чувствую, что немного меняюсь. На какие-то вещи я перестала тратить энергию.

И еще я становлюсь умнее потому, что делаю то, что говорит команда. И еще мне сейчас немного лень с ними спорить, чтобы делать так, как хочу я. Они говорят мне идти – я иду, говорят оставаться – я остаюсь. Может быть, в этом плане и становлюсь немного умнее и просто их слушаюсь.

– Раньше вы чаще спорили и задавали вопросы?

– Раньше... Я все еще подросток, и многое для меня в новинку. Так что многое я хотела делать по-своему. Иногда это срабатывало, иногда нет. Но сейчас мне без разницы. Что мне говорят, то и делаю, – сказала Андреева на пресс-конференции.

Во втором круге россиянка встретится с Марией Саккари.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
