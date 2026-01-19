  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович о самом первом матче на «Шлеме»: «Перед той встречей с Сафиным я первый и единственный раз в жизни покрасил волосы»
17

Джокович о самом первом матче на «Шлеме»: «Перед той встречей с Сафиным я первый и единственный раз в жизни покрасил волосы»

Джокович прокомментировал сотую победу на Australian Open.

Новак Джокович прокомментировал сотую победу на Australian Open. Серб обыграл Педро Мартинеса в первом круге со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

– Что я могу об этом сказать? Мне нравится, как это звучит. Сотня ощущается очень хорошо, и здорово достичь ее в этих рамках. Я всегда выкладываюсь на корте на полную, но, очевидно, сотворение истории – отличная мотивация, особенно в последние пять-десять лет карьеры. 

Когда я оказываюсь в ситуации, где могу в итоге войти в историю, я, конечно же, еще больше вдохновлен играть в теннис на высшем уровне. И именно это я и сделал.

В начале карьеры мне очень повезло встретить людей, которые настроили меня на долгий путь, научили меня тому, чтобы я не выгорал слишком быстро, заботился об организме, о своем уме и старался продлить свою карьеру как можно дольше. Так что я счастлив, что до сих пор играю на этом уровне. Еще одна победа сегодня вечером – это, конечно, мечта, которая стала реальностью.

– Итак, если мы можем показать несколько кадров на экране –  это Новак в 2005 году. Вы прошли через квалификацию и играете с Маратом Сафиным, который в итоге побеждает. У вас есть воспоминания об этом моменте?

– Конечно. Я его помню. А также этот момент, когда я выиграл свой первый трофей в 2008 году (на экране последний розыгрыш финала).

Но в 2005 году я первый и единственный раз в жизни покрасил волосы перед матчем с Маратом. И, конечно, первый звонок, который я получил после матча, был звонком от матери. Она спросила меня, чем, черт возьми, я думал, когда решил покрасить волосы. Так что это был уникальный опыт. Это был лучший финал и самый длинный финал, в котором я когда-либо участвовал. Я провел его с величайшим соперником Надалем.

Я бы хотел вернуть себе то тело, честно говоря (смотрит, как он празднует победу в 2008-м без футболки). Разве все бы не хотели того же? Не для пляжа, не для внешнего вида, а для функциональности на корте. Я думаю, оно мне хорошо служило (улыбается). Сейчас я доволен своим телом, хоть за 15 лет все и изменилось. 15 лет все изменилось, но, тем не менее.. Я говорю о своем теле, поэтому я взволновал. Понимаете, о чем я?

– Я тоже.

– О нет, нет. На самом деле, спасибо, но нет (улыбается). Я сказал, что мне нравится мое тело? Окей (смеется).

Сейчас я действительно не позволяю себе слишком много размышлять о своей карьере. Надеюсь, когда я отложу ракетку в сторону, потягивая какой-нибудь приятный коктейль на пляже, я смогу обо всем поразмышлять.

В начале турнира всегда чувствуешь себя хорошо. Посмотрим, как пойдут дела. Сегодняшний матч был отличным, мне не на что пожаловаться. Я хорошо подавал. Конечно, всегда сложно правильно начать турнир, с нужным настроем, посылая правильный сигнал не только себе, но и всем соперникам.

Теперь у меня есть пару дней, чтобы восстановить силы. Я буду использовать для этого каждый час. Давайте надеяться на лучшее, – сказал серб в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoНовак Джокович
logoМарат Сафин
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бублик в первом сете матча с Этчеверри: «Он в жизни, #####, никого не обыгрывал – вы че, #########, что ли?»
2 минуты назад
Australian Open. Андреева играет с Рузе, Соболенко, Гауфф, Путинцева, Мухова вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Паолини выбыли
16 минут назадLive
Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри
18 минут назад
Australian Open. Бублик играет с Этчеверри, Медведев, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
26 минут назадLive
Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open
38 минут назад
Соболенко о том, что Джокович, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг Australian Open: «Кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста»
59 минут назад
Карлос Алькарас: «Теперь мой брат будет играть более значимую роль в команде»
сегодня, 10:13
Выйдет ли Соболенко в полуфинал Australian Open? Решайте в «Теннисном бинго»
сегодня, 10:00Тесты и игры
Шнайдер не вышла во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд
сегодня, 09:52
Алькарас после того, как ему показали проигранный Саккари розыгрыш на 1 Point Slam: «Вот дерьмо»
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото