Джокович о самом первом матче на «Шлеме»: «Перед той встречей с Сафиным я первый и единственный раз в жизни покрасил волосы»

Джокович прокомментировал сотую победу на Australian Open.

Новак Джокович прокомментировал сотую победу на Australian Open. Серб обыграл Педро Мартинеса в первом круге со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

– Что я могу об этом сказать? Мне нравится, как это звучит. Сотня ощущается очень хорошо, и здорово достичь ее в этих рамках. Я всегда выкладываюсь на корте на полную, но, очевидно, сотворение истории – отличная мотивация, особенно в последние пять-десять лет карьеры.

Когда я оказываюсь в ситуации, где могу в итоге войти в историю, я, конечно же, еще больше вдохновлен играть в теннис на высшем уровне. И именно это я и сделал.

В начале карьеры мне очень повезло встретить людей, которые настроили меня на долгий путь, научили меня тому, чтобы я не выгорал слишком быстро, заботился об организме, о своем уме и старался продлить свою карьеру как можно дольше. Так что я счастлив, что до сих пор играю на этом уровне. Еще одна победа сегодня вечером – это, конечно, мечта, которая стала реальностью.

– Итак, если мы можем показать несколько кадров на экране – это Новак в 2005 году. Вы прошли через квалификацию и играете с Маратом Сафиным, который в итоге побеждает. У вас есть воспоминания об этом моменте?

– Конечно. Я его помню. А также этот момент, когда я выиграл свой первый трофей в 2008 году (на экране последний розыгрыш финала).

Но в 2005 году я первый и единственный раз в жизни покрасил волосы перед матчем с Маратом. И, конечно, первый звонок, который я получил после матча, был звонком от матери. Она спросила меня, чем, черт возьми, я думал, когда решил покрасить волосы. Так что это был уникальный опыт. Это был лучший финал и самый длинный финал, в котором я когда-либо участвовал. Я провел его с величайшим соперником Надалем.

Я бы хотел вернуть себе то тело, честно говоря (смотрит, как он празднует победу в 2008-м без футболки). Разве все бы не хотели того же? Не для пляжа, не для внешнего вида, а для функциональности на корте. Я думаю, оно мне хорошо служило (улыбается). Сейчас я доволен своим телом, хоть за 15 лет все и изменилось. 15 лет все изменилось, но, тем не менее.. Я говорю о своем теле, поэтому я взволновал. Понимаете, о чем я?

– Я тоже.

– О нет, нет. На самом деле, спасибо, но нет (улыбается). Я сказал, что мне нравится мое тело? Окей (смеется).

Сейчас я действительно не позволяю себе слишком много размышлять о своей карьере. Надеюсь, когда я отложу ракетку в сторону, потягивая какой-нибудь приятный коктейль на пляже, я смогу обо всем поразмышлять.

В начале турнира всегда чувствуешь себя хорошо. Посмотрим, как пойдут дела. Сегодняшний матч был отличным, мне не на что пожаловаться. Я хорошо подавал. Конечно, всегда сложно правильно начать турнир, с нужным настроем, посылая правильный сигнал не только себе, но и всем соперникам.

Теперь у меня есть пару дней, чтобы восстановить силы. Я буду использовать для этого каждый час. Давайте надеяться на лучшее, – сказал серб в интервью на корте.