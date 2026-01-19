  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Я приложил много усилий, чтобы быть на корте позитивнее. Пока хорошо справляюсь»
8

Даниил Медведев: «Я приложил много усилий, чтобы быть на корте позитивнее. Пока хорошо справляюсь»

Медведев: я приложил много усилий, чтобы быть более позитивным на корте.

Даниил Медведев рассказал, как старается меняться на корте. Сегодня россиянин обыграл Йеспера де Йонга в первом круге Australian Open (7:5, 6:2, 7:6(2)).

– Были ли вы в прошлом году обеспокоены больше, чем показывали это на пресс-конференциях? Как вы находите в себе тот внутренний оптимизм, который в итоге вам помогает?

– Это сложный вопрос. Но за пределами корта я в целом стараюсь быть оптимистичнее, чем на корте. Я просто такой, как большинство теннисистов. Они по-разному показывают свое разочарование. Многие игроки выглядят на корте негативными. Ты ошибаешься на форхэнде и такой: «О боже, у меня не идет форхэнд». Хотя ты выигрываешь 6:3, 5:3. И я такой же.

Прошлый год был трудным, но я провел длинную предсезонку. Я отлично чувствую себя с новой командой, так что я не особо углубляюсь в прошлое. Что было в прошлом году, то было, и это нормально. Это часть карьеры и часть жизни. Я смог закончить год 12-м или 13-м (12-м – Спортс’‘), и для многих игроков это отличный результат. Конечно, я был ему не рад, потому что впервые за 7-8 лет я был вне [топ-10]. Но это все еще было неплохо, и конец года был лучше, чем год сам по себе.

Я приложил много усилий, чтобы быть на корте позитивнее. Пока хорошо справляюсь, но я не тот парень, который скажет: «Больше никогда». Мы не знаем, что нас ждет. Я просто стараюсь оставаться на корте таким же позитивным, как и в жизни, – поделился россиянин на пресс-конференции.

Дальше Медведев встретится с Квентеном Алисом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
logoATP
logoAustralian Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бублик в первом сете матча с Этчеверри: «Он в жизни, #####, никого не обыгрывал – вы че, #########, что ли?»
2 минуты назад
Australian Open. Андреева играет с Рузе, Соболенко, Гауфф, Путинцева, Мухова вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Паолини выбыли
16 минут назадLive
Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри
18 минут назад
Australian Open. Бублик играет с Этчеверри, Медведев, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
26 минут назадLive
Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open
38 минут назад
Соболенко о том, что Джокович, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг Australian Open: «Кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста»
59 минут назад
Карлос Алькарас: «Теперь мой брат будет играть более значимую роль в команде»
сегодня, 10:13
Выйдет ли Соболенко в полуфинал Australian Open? Решайте в «Теннисном бинго»
сегодня, 10:00Тесты и игры
Шнайдер не вышла во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд
сегодня, 09:52
Алькарас после того, как ему показали проигранный Саккари розыгрыш на 1 Point Slam: «Вот дерьмо»
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото