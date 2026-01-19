Даниил Медведев: «Я приложил много усилий, чтобы быть на корте позитивнее. Пока хорошо справляюсь»

Медведев: я приложил много усилий, чтобы быть более позитивным на корте.

Даниил Медведев рассказал, как старается меняться на корте. Сегодня россиянин обыграл Йеспера де Йонга в первом круге Australian Open (7:5, 6:2, 7:6(2)).

– Были ли вы в прошлом году обеспокоены больше, чем показывали это на пресс-конференциях? Как вы находите в себе тот внутренний оптимизм, который в итоге вам помогает?

– Это сложный вопрос. Но за пределами корта я в целом стараюсь быть оптимистичнее, чем на корте. Я просто такой, как большинство теннисистов. Они по-разному показывают свое разочарование. Многие игроки выглядят на корте негативными. Ты ошибаешься на форхэнде и такой: «О боже, у меня не идет форхэнд». Хотя ты выигрываешь 6:3, 5:3. И я такой же.

Прошлый год был трудным, но я провел длинную предсезонку. Я отлично чувствую себя с новой командой, так что я не особо углубляюсь в прошлое. Что было в прошлом году, то было, и это нормально. Это часть карьеры и часть жизни. Я смог закончить год 12-м или 13-м (12-м – Спортс’‘), и для многих игроков это отличный результат. Конечно, я был ему не рад, потому что впервые за 7-8 лет я был вне [топ-10]. Но это все еще было неплохо, и конец года был лучше, чем год сам по себе.

Я приложил много усилий, чтобы быть на корте позитивнее. Пока хорошо справляюсь, но я не тот парень, который скажет: «Больше никогда». Мы не знаем, что нас ждет. Я просто стараюсь оставаться на корте таким же позитивным, как и в жизни, – поделился россиянин на пресс-конференции.

Дальше Медведев встретится с Квентеном Алисом.