Джокович – первый, кто выиграл на трех «Больших шлемах» минимум по 100 матчей

Новак Джокович вышел во второй круг Austrlian Open, обыграв 71-ю ракетку мира Педро Мартинеса со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

38-летний серб одержал 100-ю победу в Мельбурне. Ранее он достиг этого числа выигранных матчей на «Ролан Гаррос» (101) и «Уимблдоне» (102). Теперь Джокович опережает Роджера Федерера, у которого по 100 побед на двух «Больших шлемах». Сербу не хватает трех выигранных матчей, чтобы побить исторический рекорд швейцарца по числу побед на Australian Open – 102.

Джокович участвует в Australian Open 21-й раз, 81-й раз – на турнире «Большого шлема», и это рекорд. Он обошел по первому показателю Федерера, а по второму сравнялся с ним и Фелисиано Лопесом.

Дальше Джокович сыграет с квалифаером и 141-й ракеткой мира Франческо Маэстрелли.