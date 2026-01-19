  • Спортс
  • Шнайдер о том, что нервничала по ходу матча с Крейчиковой: «У меня есть тренер, который помогает держать себя в руках»
Шнайдер о том, что нервничала по ходу матча с Крейчиковой: «У меня есть тренер, который помогает держать себя в руках»

Шнайдер о матче с Крейчиковой: я была немного нервной и напряженной.

22-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы над Барборой Крейчиковой в первом круге Australian Open – 2:6, 6:3, 6:3.

«Уже поздно и я немного вымотана, но очень счастлива. Знаете, после третьего сета казалось нереальным, что я выиграю матч. Я просто сказала себе, что нужно оставаться в игре, потому что она играла невероятно в третьем сете, подумала: «Все нормально. Нужно дождаться момента, когда все может измениться, и просто поднять уровень игры».

И, конечно, это первый матч и «Большой шлем» в этом году. Я была немного нервной и напряженной, поэтому в первом сете не смогла найти ритм в игре. Но очень рада, что смогла перевернуть ход матча и выиграть.

Когда я увидела сетку, подумала: «Отлично, будет хороший матч, прекрасный первый круг» (смеется). У меня есть тренер, который помогает держать себя в руках. Так что я не слишком себя критикую, и он постоянно напоминает, что иногда соперник, особенно кто-то вроде Барборы, может отлично играть и делать много виннерсов. Так что да, я стараюсь больше сосредоточиться на себе и на том, что мне нужно делать в каждой ситуации, чтобы быть лучше», – сказала Шнайдер в интервью на корте.

Мирра загасила тренера (в шутку), 5 россиян во 2-м круге. Что происходит на Australian Open

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
