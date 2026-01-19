  • Спортс
  • Де Минаур о требованиях увеличить призовые на «Шлемах»: «Дело не в жадности игроков. Мы боремся за улучшение нашего спорта»
14

Алекс де Минаур о требованиях увеличить призовые: дело не в жадности.

Шестая ракетка мира Алекс де Минаур высказался о требованиях увеличить призовые на турнирах «Большого шлема».

В апреле прошлого года представители топ-20 ATP и WTA подписали и направили письмо организаторам «Шлемов» с требованием существенно увеличить призовые.

В сентябре уже игроки топ-10 отправили второе письмо – с требованием повысить долю доходов игроков с нынешних 16% до 22% к 2030 году, а также предусмотреть ежегодные взносы на пенсионное и медицинское обеспечение.

– Ожидаете ли вы, что игроки усилят давление на Федерацию тенниса Австралии, если требования относительно призовых денег не будут удовлетворены?

– Очевидно, таких дискуссий много. В конечном счете все сводится к тому, как на это смотреть. Дело не в том, что мы требуем больше денег и жадничаем – за это могут уцепиться медиа.

Мы боремся за улучшение нашего спорта и за то, чтобы игроки получали более достойное вознаграждение. При этом сейчас мы получаем уже получаем много. Но если посмотреть на проценты и сравнить их с другими видами спорта, то есть куда расти.

Я думаю, мы стремимся к тому, чтобы каждый помогал друг другу развивать этот прекрасный спорт. За эти годы он значительно вырос. В конечном счете, для игроков, туров и всех участников будет лучше, если мы с будем поддерживать открытую коммуникацию и найдем способы продолжать совершенствоваться, – сказал Де Минаур на пресс-конференции.

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАлекс де Минаур
призовые
logoWTA
logoATP
