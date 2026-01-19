198-я ракетка мира Хеа в матче с Лехечкой одержал первую победу в основной сетке ТБШ
Иржи Лехечка уступил квалифаеру в первом круге Australian Open.
Квалифаер Артур Хеа обыграл 17-го сеяного Иржи Лехечку в первом круге Australian Open – 7:5, 7:6(1), 7:5.
21-летний француз провел и выиграл первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема». Кроме того, он впервые одержал победу над игроком топ-20.
Во втором круге Хеа встретится со Стэном Вавринкой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости