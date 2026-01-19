Джокович проводит 81-й «Шлем» в карьере. Он повторил рекорд Федерера и Лопеса

Джокович повторил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на ТБШ.

Новак Джокович играет с Мартинесом Портеро в первом круге Australian Open.

Серб проводит 81-й турнир «Большого шлема» в карьере. Он сравнялся с Роджером Федерером и Фелисиано Лопесом по количеству выступлений в мужском одиночном разряде на «Шлемах» в Открытой эре.

Как Федерер, Джокович и Надаль извратили наши представления об успехе