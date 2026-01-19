  • Спортс
  2026-01-19
Андреева после победы над Векич: «Сегодня я опять все сделала сама – не знаю, зачем команда там сидит и ничего не делает»

Мирра Андреева снова поблагодарила себя после победы.

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, за что хотела бы поблагодарить себя после победы над Донной Векич в первом круге Australian Open – 4:6, 6:3, 6:0.

«Сегодня я опять все сделала сама – не знаю, зачем команда там сидит и ничего не делает.

Я очень довольна тем, как отыгралась, что не потеряла сосредоточенность, все равно атаковала, все равно старалась быть смелой. Кончита, может, и дала пару советов – но, опять же, я все сама.

Кончита, конечно, хороший тренер, но ей нужно прогрессировать (смеется). Мы над этим поработаем».

Также она рассказала, в чем причины успеха в этом сезоне – в работе над игрой или в том, что она завела собаку.

«Наверное, все дело в собаке.  После того, как в нашей семье появилась собачка, мне кажется, что я стала спокойнее», – сказала Андреева в интервью на корте.

