Мирра Андреева повесила баранку Векич и вышла во второй круг Australian Open

Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open-2026.

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open. Она победила Донну Векич со счетом 4:6, 6:3, 6:0.

Андреева повесила баранку 35-й раз в карьере и четвертый – на турнире «Большого шлема».

18-летняя россиянка сыграет во втором круге «Шлема» 11-й раз.

Дальше Андреева поборется с Марией Саккари .