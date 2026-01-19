Мирра Андреева повесила баранку Векич и вышла во второй круг Australian Open
Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open-2026.
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open. Она победила Донну Векич со счетом 4:6, 6:3, 6:0.
Андреева повесила баранку 35-й раз в карьере и четвертый – на турнире «Большого шлема».
18-летняя россиянка сыграет во втором круге «Шлема» 11-й раз.
Дальше Андреева поборется с Марией Саккари.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости