Шнайдер восьмой раз прошла круг на «Большом шлеме»

Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open.

22-я ракетка мира Диана Шнайдер победила Барбору Крейчикову в первом круге Australian Open – 2:6, 6:3, 6:3. В третьем сете чешка брала медицинский тайм-аут из-за боли в колене.

Россиянка восьмой раз вышла во второй круг турнира «Большого шлема». Ее статистика на этой стадии – 3:4.

Дальше она встретится с Талией Гибсон .