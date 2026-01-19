Шнайдер восьмой раз прошла круг на «Большом шлеме»
Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open.
22-я ракетка мира Диана Шнайдер победила Барбору Крейчикову в первом круге Australian Open – 2:6, 6:3, 6:3. В третьем сете чешка брала медицинский тайм-аут из-за боли в колене.
Россиянка восьмой раз вышла во второй круг турнира «Большого шлема». Ее статистика на этой стадии – 3:4.
Дальше она встретится с Талией Гибсон.
