Медведев о противостоянии с Синнером и Алькарасом: «В отдельном матче их может обыграть каждый»

Медведев о Синнере и Алькарасе: в отдельный день можно обыграть кого угодно.

12-я ракетка мира Даниил Медведев высказался о разнице в уровне с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом .

«Янник и Карлос – очень сложные соперники. Они просто играют лучше остальных. Но при этом считаю важным, что за карьеру я сыграл со многими топ-игроками и знаю – в отдельный день можно обыграть кого угодно.

Я не стесняюсь сказать, что если сыграю с каждым по десять раз, то, вероятно, проиграю большую часть. Но в каждом матче я буду стараться победить. Не буду называть число, но из этих десяти несколько выиграть можно. У них тоже бывают плохие дни. Я обыгрывал их на «Больших шлемах» и на других турнирах.

Для меня сейчас главное – стабильность. Например, прошлый год был для меня плохим, и я даже не доходил до стадий, где можно было с ними сыграть – они всегда были в финалах, а я вылетал раньше. Так что для меня важно держать свой уровень и доходить до тех стадий, где мы можем встретиться – обычно это четвертьфиналы или полуфиналы. Тогда я с радостью приму этот вызов.

Но, опять же, это два лучших игрока мира. Наверное, сейчас нет никого, кто мог бы стабильно им противостоять. Но в одном конкретном матче они могут всегда проиграть. Даже вчера вы видели – был тай-брейк . Это небольшой шаг, но в отдельном матче их может обыграть каждый», – сказал Медведев на пресс-конференции.

