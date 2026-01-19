  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о противостоянии с Синнером и Алькарасом: «В отдельном матче их может обыграть каждый»
7

Медведев о противостоянии с Синнером и Алькарасом: «В отдельном матче их может обыграть каждый»

Медведев о Синнере и Алькарасе: в отдельный день можно обыграть кого угодно.

12-я ракетка мира Даниил Медведев высказался о разнице в уровне с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

«Янник и Карлос – очень сложные соперники. Они просто играют лучше остальных. Но при этом считаю важным, что за карьеру я сыграл со многими топ-игроками и знаю – в отдельный день можно обыграть кого угодно.

Я не стесняюсь сказать, что если сыграю с каждым по десять раз, то, вероятно, проиграю большую часть. Но в каждом матче я буду стараться победить. Не буду называть число, но из этих десяти несколько выиграть можно. У них тоже бывают плохие дни. Я обыгрывал их на «Больших шлемах» и на других турнирах.

Для меня сейчас главное – стабильность. Например, прошлый год был для меня плохим, и я даже не доходил до стадий, где можно было с ними сыграть – они всегда были в финалах, а я вылетал раньше. Так что для меня важно держать свой уровень и доходить до тех стадий, где мы можем встретиться – обычно это четвертьфиналы или полуфиналы. Тогда я с радостью приму этот вызов.

Но, опять же, это два лучших игрока мира. Наверное, сейчас нет никого, кто мог бы стабильно им противостоять. Но в одном конкретном матче они могут всегда проиграть. Даже вчера вы видели – был тай-брейк. Это небольшой шаг, но в отдельном матче их может обыграть каждый», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Синнер остановит Алькараса, Соболенко победит, Мирра пройдет дальше всех россиян. Расклады на Australian Open

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoATP
logoAustralian Open
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бублик в первом сете матча с Этчеверри: «Он в жизни, #####, никого не обыгрывал – вы че, #########, что ли?»
1 минуту назад
Australian Open. Андреева играет с Рузе, Соболенко, Гауфф, Путинцева, Мухова вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Паолини выбыли
15 минут назадLive
Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри
17 минут назад
Australian Open. Бублик играет с Этчеверри, Медведев, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
25 минут назадLive
Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open
37 минут назад
Соболенко о том, что Джокович, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг Australian Open: «Кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста»
58 минут назад
Карлос Алькарас: «Теперь мой брат будет играть более значимую роль в команде»
сегодня, 10:13
Выйдет ли Соболенко в полуфинал Australian Open? Решайте в «Теннисном бинго»
сегодня, 10:00Тесты и игры
Шнайдер не вышла во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд
сегодня, 09:52
Алькарас после того, как ему показали проигранный Саккари розыгрыш на 1 Point Slam: «Вот дерьмо»
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото