Паркс расплакалась во время матча с Эалой из-за поведения болельщиков
Паркс расплакалась из-за поведения болельщиков в первом круге Australian Open.
Алисия Паркс расплакалась во время матча первого круга Australian Open с 49-й ракеткой мира Александрой Эалой, который закончился со счетом 0:6, 6:3, 6:2 в пользу американки.
Эалу пришли поддержать тысячи фанатов – из-за огромного скопления людей организаторы несколько раз временно приостанавливали допуск на арену.
Болельщики неоднократно шумели перед подачей Паркс, а также радовались ее ошибкам. По ходу матча судья на вышке не менее шести раз призывала публику соблюдать тишину.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Последние новости