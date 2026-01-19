Кафельников о стартовых матчах Медведева и Рублева на Australian Open: «Хорошо, что выиграли в трех сетах, сэкономили силы»

Кафельников: Медведеву и Рублеву надо выходить во вторую неделю Australian Open.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил старт Даниила Медведева и Андрея Рублева на Australian Open.

Медведев в трех сетах обыграл Йеспера де Йонга, Рублев – Маттео Арнальди.

«По старту ребят никаких серьезных выводов пока делать нельзя. Молодцы, что выиграли, задачу минимум выполняют – выходить во вторую неделю надо. Хорошо, что выиграли в трех сетах, сэкономили силы – это не пять сетов гонять», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Главные сюжеты Australian Open