Кафельников о стартовых матчах Медведева и Рублева на Australian Open: «Хорошо, что выиграли в трех сетах, сэкономили силы»
Кафельников: Медведеву и Рублеву надо выходить во вторую неделю Australian Open.
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил старт Даниила Медведева и Андрея Рублева на Australian Open.
Медведев в трех сетах обыграл Йеспера де Йонга, Рублев – Маттео Арнальди.
«По старту ребят никаких серьезных выводов пока делать нельзя. Молодцы, что выиграли, задачу минимум выполняют – выходить во вторую неделю надо. Хорошо, что выиграли в трех сетах, сэкономили силы – это не пять сетов гонять», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
