Вавринка после победы над Дьере: «Я игрок и всегда буду бороться»

Стэн Вавринка: я игрок и всегда буду бороться.

Стэн Вавринка поделился эмоциями после победы над Ласло Дьере в первом круге Australian Open – 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4).

«Это мой последний год в теннисе. Я уже не молод и нужно быть осторожным. Есть причина, почему мы с командой так усердно тренируемся каждый день – чтобы иметь шанс соревноваться с лучшими игроками мира. Не хочу говорить слишком много, но, ребята, невероятно, что вы продолжаете меня поддерживать. Я так счастлив, что выиграл.

У меня есть шанс еще раз сыграть здесь. Я стараюсь наслаждаться моментом, но также пытаюсь соревноваться. Я игрок и всегда буду бороться. Надеюсь, что сыграю еще один хороший матч.

В конце матча стал переживать о том, что может произойти. Но я упорно работал, чтобы играть на таком уровне. Стараюсь выкладываться и найти решения. Он отличный игрок и в прошлый раз обыграл меня, поэтому сегодня я ожидал сложного матча. Я доволен той дисциплиной, которую проявил, чтобы продолжать бороться. Это была тяжелая битва, и я рад победе», – сказал Вавринка в интервью на корте.