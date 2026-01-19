40-летний Вавринка впервые с «Уимблдона»-2024 прошел круг на ТБШ

Вавринка впервые с «Уимблдона»-2024 вышел во второй круг ТБШ.

40-летний Стэн Вавринка победил Ласло Дьере и вышел во второй круг Australian Open . Матч закончился со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4). По ходу игры он реализовал 3 из 18 брейк-пойнтов.

Швейцарец впервые с июля 2024-го прошел круг на турнире «Большого шлема». Тогда в первом раунде «Уимблдона » он обыграл Чарльза Блума .

В целом Вавринка вышел во второй круг «Шлема» 57-й раз, на Australian Open – 17-й.

Дальше он поборется с Иржи Лехечкой или Артуром Хеа .