Тренер Шнайдер о 6:0, 6:0 в матче Чилича и Альтмайера: «Кто там что-то говорил о женском финале «Уимблдона», вы, конечно, эксперты 😜»
Саша Баин прокомментировал 6:0, 6:0 в матче Чилича и Альтмайера на AO.
Тренер Дианы Шнайдер Саша Баин высказался о матче Марина Чилича и Даниэля Альтмайера в первом круге Australian Open – 6:0, 6:0, 7:6(3).
«Кто там что-то говорил о женском финале «Уимблдона», вы, конечно, эксперты 😜. Такое бывает и у мужчин! Только не оправдывайтесь тем, что это не финал», – написал Баин в соцсети.
В прошлом году Ига Швентек повесила двойную баранку Аманде Анисимовой в финале «Уимблдона».
Твое лицо, когда не взяла ни гейма в финале «Большого шлема»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @BigSascha
