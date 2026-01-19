Тренер Шнайдер о 6:0, 6:0 в матче Чилича и Альтмайера: «Кто там что-то говорил о женском финале «Уимблдона», вы, конечно, эксперты 😜»

Саша Баин прокомментировал 6:0, 6:0 в матче Чилича и Альтмайера на AO.

Тренер Дианы Шнайдер Саша Баин высказался о матче Марина Чилича и Даниэля Альтмайера в первом круге Australian Open – 6:0, 6:0, 7:6(3).

«Кто там что-то говорил о женском финале «Уимблдона», вы, конечно, эксперты 😜. Такое бывает и у мужчин! Только не оправдывайтесь тем, что это не финал», – написал Баин в соцсети.

В прошлом году Ига Швентек повесила двойную баранку Аманде Анисимовой в финале «Уимблдона».

Твое лицо, когда не взяла ни гейма в финале «Большого шлема»