Коко Гауфф: у многих игроков есть очевидные причины для смены гражданства.

Третья ракетка мира Коко Гауфф высказалась об игроках, сменивших спортивное гражданство.

В первом круге Australian Open американка обыграла Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), которая с декабря выступает под флагом Узбекистана.

– Не знаю, заметила ли ты, когда играла с ней несколько месяцев назад, что Рахимова тогда выступала под другим флагом. Это привлекло твое внимание?

– Да, это привлекло мое внимание, потому что я не заметила смену до того, как мой тренер прислал скриншот расписания.

Думаю, у многих игроков есть очевидные причины для смены гражданства. Я не вдаюсь в процесс, как это происходит, но это точно привлекло мое внимание. Думаю, нужно поговорить с ними и узнать, почему они это делают. На мой взгляд, причины обычно очевидны, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

