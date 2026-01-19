  • Спортс
Чилич взял два стартовых сета со счетом 6:0 в матче с Альтмайером. Немец шел на серии из 25 проигранных геймов

Даниэль Альтмайер проиграл 25 геймов подряд за два матча.

Марин Чилич играет с Даниэлем Альтмайером в первом круге Australian Open – 6:0, 6:0, 5:4.

Немец смог взять первый гейм при счете 0:1 в третьем сете. Ранее он вел 3:0 в первом сете матча с Хауме Муньяром в Аделаиде, а затем проиграл 12 геймов подряд – 3:6, 0:6.

Таким образом, Альтмайер прервал серию из 25 проигранных геймов.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
