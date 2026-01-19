Селехметьева впервые вышла во второй круг «Шлема»
Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира «Большого шлема».
101-я ракетка мира Оксана Селехметьева обыграла Эллу Зайдель в первом раунде Australian Open – 6:3, 3:6, 6:0.
Россиянка пятый раз играет в основной сетке турнира «Большого Шлема» и впервые вышла во второй круг.
В следующем раунде она встретится с Паулой Бадосой или Зариной Дияс.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
