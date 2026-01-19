Australian Open. 20 января. Хачанов и Рыбакина сыграют вторым запуском, Синнер и Калинская – третьим, Самсонова – последним
Australian Open опубликовал расписание на 20 января, третий игровой день.
На Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт играть начнут в 3:30 по московскому времени, на остальных кортах – в 3:00.
На Арене Рода Лэйвера план такой:
Мэдисон Киз (9) – Александра Олейникова;
Бен Шелтон (8) – Юго Эмбер;
Янник Синнер (2) – Юго Гастон (не ранее 11:00 мск);
Наоми Осака (16) – Антония Ружич.
На Арене Маргарет Корт сыграют в таком порядке:
Лоренцо Музетти (5) – Рафаэль Коллиньон;
Елена Рыбакина (5) – Кайя Юван;
Белинда Бенчич (10) – Кэти Болтер (не ранее 11:00 мск);
Стефанос Циципас (31) – Синтаро Мотидзуки.
На Арене Джона Кейна вторым запуском Карен Хачанов (15) поборется с Алексом Микельсеном. Там же третьими сыграют Тэйлор Фриц (9) и Валентин Руайе.
Третьим запуском на Kia Arena Гаэль Монфис поборется с Дэйном Суини, а последним Григор Димитров сыграет с Томашем Махачем.
На 1573 Arena Людмила Самсонова (18) встретится с Лаурой Зигемунд последним запуском.
Анна Калинская (31) и Сонай Картал сыграют третьими на корте №13.