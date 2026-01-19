  • Спортс
  Australian Open. 20 января. Хачанов и Рыбакина сыграют вторым запуском, Синнер и Калинская – третьим, Самсонова – последним
Australian Open. 20 января. Хачанов и Рыбакина сыграют вторым запуском, Синнер и Калинская – третьим, Самсонова – последним

Хачанов, Самсонова и Калинская сыграют в третий день Australian Open.

Australian Open опубликовал расписание на 20 января, третий игровой день.

На Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт играть начнут в 3:30 по московскому времени, на остальных кортах – в 3:00.

На Арене Рода Лэйвера план такой:

На Арене Маргарет Корт сыграют в таком порядке:

На Арене Джона Кейна вторым запуском Карен Хачанов (15) поборется с Алексом Микельсеном. Там же третьими сыграют Тэйлор Фриц (9) и Валентин Руайе.

Третьим запуском на Kia Arena Гаэль Монфис поборется с Дэйном Суини, а последним Григор Димитров сыграет с Томашем Махачем.

На 1573 Arena Людмила Самсонова (18) встретится с Лаурой Зигемунд последним запуском.

Анна Калинская (31) и Сонай Картал сыграют третьими на корте №13.

Полностью расписание здесь и здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
