Де Минаур о шестом месте в рейтинге: «Я всегда хочу большего»

Алекс де Минаур: надеюсь, шестое место не станет для меня потолком в рейтинге.

Алекс де Минаур высказался о погодных условия на Australian Open после победы над Маккензи Макдональдом в первом круге – 6:2, 6:2, 6:3.

– Я всегда довольно хорошо играл в Австралии, так что мне нравятся такие условия. Когда светит солнце, мяч летит довольно быстро. Это немного помогает подаче – дает чуть больше мощности и позволяет заработать пару дополнительных очков. И да, меня еще поддерживает публика. Так что это тоже преимущество.

– Ты уже какое-то время первая ракетка Австралии и в топ-10. Сейчас ты находишься на рекордной для себя позиции – шестом месте в рейтинге. Позволяешь себе иногда остановиться и сказать: «Знаешь, сейчас все идет очень хорошо»?

– У меня своего рода туннельное зрение – я всегда хочу большего. Стараюсь больше наслаждаться процессом и ценить путь, который прошел. Но в то же время хочу большего. Так что план – идти дальше и прогрессировать. Надеюсь, шестое место не станет для меня потолком в рейтинге, – сказал Де Минаур в интервью на корте.

