Рублев о втором сопернике на Australian Open: «Ты мне назвал имя, и я все равно не знаю, кто это такой»

Рублев признался, что не знает следующего соперника на Australian Open.

Андрей Рублев дал интервью на корте после победы над Маттео Арнальди на старте Australian Open – 6:4, 6:2, 6:3.

Рублев рассказал о матче, вкладе Марата Сафина и следующем сопернике.

– Арнальди – сложный соперник, он меня пару раз побеждал, причем один раз на «Шлеме». Психологически матч был непростым, потому что мне нужно было показать лучший теннис. Я рад, что победил в трех сетах.

– Что тебе дает Марат Сафин? Это что-то, что касается подхода и тренировок, или что-то техническое?

– Да я даже не знаю. Чилл. Расслабление.

– То есть за пределами корта все так же важное, как на корте?

– Везде все важно (смеется). Не знаю, что сказать.

– Давай о твоем следующем сопернике – квалифаере Жайме Фариа.

– Я не знаю, с кем я играю – потому что не смотрел сетку. Во-вторых, ты мне сейчас назвал имя, и я все равно не знаю, кто это такой. Так что нужно его изучить, посмотреть, как он играет.

И, конечно, можно разработать тактику, но все упирается в реализацию – ты сделаешь то, что нужно, или зажмешься и начнешь ошибаться.

– Слушай, нам нужно провести еще пару интервью – а то кажется, что не получается наладить контакт. Но в итоге получится. Здорово снова тебя видеть в Австралии. Кажется, что условия были быстрыми – подача очень многое решала?

– Контакт действительно не очень (смеется). Не знаю, что сказать об условиях – это Австралия, открытый корт. Иногда жарко, иногда ветрено, иногда пасмурно – это все часть спорта. Ты же смотришь теннис уже много лет, – со смехом сказал Рублев в интервью на корте.

