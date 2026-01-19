  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Оже-Альяссим о том, почему снялся с матча AO: «Не хочу стоять как груша для битья. Продолжать смысла не было»
4

Оже-Альяссим о том, почему снялся с матча AO: «Не хочу стоять как груша для битья. Продолжать смысла не было»

Оже-Альяссим об отказе в 1-м круге Australian Open: не хочу стоять как груша.

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему снялся с первого круга Australian Open. Он уступал Нуну Боржесу 1:2 по сетам, когда отказался от продолжения борьбы. 

«Со мной все нормально, просто в начале третьего сета пошли судороги – и мне стало очень сложно бороться. Сет я еще пытался, но это было невозможно. 

Я знал, что лучше не становится, а мне не нравится находиться на корте в таком виде. Не хочу стоять там как груша для битья. Продолжать смысла не было. 

Сейчас у меня нет ответов. Я стараюсь очень профессионально подходить к делу, люблю спорт, люблю играть – и делаю все что в моих силах во время подготовки. Поэтому сейчас мне еще больнее. Я не могу найти причину, почему так вышло. 

В прошлом такого не было. Не могу вспомнить, чтобы у меня возникали судороги так рано по ходу турнира, так рано по ходу матча». 

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: nine.com.au
logoAustralian Open
logoФеликс Оже-Альяссим
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Андреева играет с Рузе, Соболенко, Гауфф, Путинцева, Мухова вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Паолини выбыли
13 минут назадLive
Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри
15 минут назад
Australian Open. Бублик играет с Этчеверри, Медведев, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
23 минуты назадLive
Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open
35 минут назад
Соболенко о том, что Джокович, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг Australian Open: «Кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста»
56 минут назад
Карлос Алькарас: «Теперь мой брат будет играть более значимую роль в команде»
сегодня, 10:13
Выйдет ли Соболенко в полуфинал Australian Open? Решайте в «Теннисном бинго»
сегодня, 10:00Тесты и игры
Шнайдер не вышла во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд
сегодня, 09:52
Алькарас после того, как ему показали проигранный Саккари розыгрыш на 1 Point Slam: «Вот дерьмо»
сегодня, 09:33
Серундоло третий раз подряд обыграл Рублева и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open
сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото