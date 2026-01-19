Гауфф об Australian Open: титул – единственный удовлетворительный результат,.

Коко Гауфф прокомментировала победу в первом круге Australian Open – 6:2, 6:3 против Камиллы Рахимовой .

«Я стараюсь не особо давить на себя в первом круге. Я хочу выиграть турнир, так что любым поражением – в первом круге или в финал – я буду недовольна.

Титул – единственный удовлетворительный результат, но это не значит, что я не горжусь собой по ходу турнира. Но довольна я буду только титулом», – сказала Гауфф в интервью на корте.

