Стакушич из-за сильных судорог упала на корт и снялась с Australian Open
Марина Стакушич столкнулась с судорогами в первом круге Australian Open.
Марина Стакушич не доиграла первый круг Australian Open против Присциллы Хон. При счете 3:4 в третьем сете у нее начались сильные судороги, из-за которых она вызывала врача и падала на корт.
При счете 3:5 канадка снялась.
Павел Ниткин
Спортс
