Стакушич из-за сильных судорог упала на корт и снялась с Australian Open

Марина Стакушич столкнулась с судорогами в первом круге Australian Open.

Марина Стакушич не доиграла первый круг Australian Open против Присциллы Хон. При счете 3:4 в третьем сете у нее начались сильные судороги, из-за которых она вызывала врача и падала на корт.

При счете 3:5 канадка снялась.

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026