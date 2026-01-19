Рублев улучшил прошлогодний результат на Australian Open
Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open.
Андрей Рублев в первом круге Australian Open обыграл Маттео Арнальди – 6:4, 6:2, 6:4.
Рублев десятый раз выступает в Мельбурне и восьмой раз вышел во второй раунд. У него не получилось это сделать только в 2019-м и в прошлом году.
Следующим соперником Рублева станет Жайме Фариа.
Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости