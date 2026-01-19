Медведев о старте на Australian Open: условия мне показались медленными.

Даниил Медведев прокомментировал победу над Йеспером де Йонгом в первом круге Australian Open . Россиянин выиграл 7:5, 6:2, 7:6(2). В первом сете он с первой попытки не подал на партию, а в третьем дважды не подал на матч.

«Сегодня было непросто – первый матч на новом турнире, на «Большом шлеме». В прошлом году я почти везде проиграл в первом круге – только здесь выиграл один матч.

Рад, что сегодня победить в трех сетах, хотя некоторые их них и были неровными. Условия мне показались медленными, поэтому мы часто брали подачу друг друга. Но важнее всего – победить. Надеюсь, в следующих матчах я смогу прибавить.

Когда я хорошо играю, я агрессивен. А когда я плохо играю, то становлюсь более оборонительным. Сегодня соперник был глубоко за задней линией, мне часто удавалось его подвигать и закончить у сетки.

Конечно, в некоторых моментах я мог действовать четче, но это первый круг «Большого шлема», а они всегда непростые», – сказал Медведев в интервью на корте.

