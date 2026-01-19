Оже-Альяссим снялся с Australian Open. Он был в части сетки Медведева

Феликс Оже-Альяссим снялся с Australian Open.

Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим снялся с Australian Open по ходу первого круга против Нуну Боржеса .

Канадец уступал 1:2 по сетам, взял медицинский перерыв из-за боли в левом бедре – и после этого отказался от продолжения матча.

Оже-Альяссим был в одной части с Даниилом Медведевым – они могли встретиться в 1/8 финала.

