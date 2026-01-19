21-летняя Гауфф одержала 250-ю победу уровня тура

Коко Гауфф вышла во второй круг Australian Open.

Третья ракетка мира Коко Гауфф в первом круге Australian Open обыграла Камиллу Рахимову – 6:2, 6:3.

Для 21-летней Гауфф это 75-я победа на турнирах «Большого шлема» и 250-я победа уровня тура в карьере.

Гауфф – самая молодая теннисистка, выигравшая 250 матчей, после Каролин Возняцки в 2011-м. Датчанке было 20 лет и 316 дней.

Во втором круге в Мельбурне Гауфф сыграет с Ольгой Данилович .

