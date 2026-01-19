15-я ракетка мира Наварро проиграла в первом круге Australian Open
Эмма Наварро проиграла в первом круге Australian Open.
15-я ракетка мира Эмма Наварро не защитила очень за прошлогодний четвертьфинал Australian Open. В первом круге она уступила №50 Магде Линетт – 6:3, 3:6, 3:6.
В этом сезоне Наварро проиграла три матча из пяти.
Наварро стала третьей теннисисткой топ-20, вылетевшей с Australian Open – после Екатерины Александровой и Марты Костюк.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
