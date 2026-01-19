15-я ракетка мира Наварро проиграла в первом круге Australian Open

Эмма Наварро проиграла в первом круге Australian Open.

15-я ракетка мира Эмма Наварро не защитила очень за прошлогодний четвертьфинал Australian Open. В первом круге она уступила №50 Магде Линетт – 6:3, 3:6, 3:6.

В этом сезоне Наварро проиграла три матча из пяти.

Наварро стала третьей теннисисткой топ-20, вылетевшей с Australian Open – после Екатерины Александровой и Марты Костюк .

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026