Медведев прервал серию из 4 поражений на «Больших шлемах»
Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.
Даниил Медведев в первом круге Australian Open обыграл Йеспера де Йонга – 7:5, 6:2, 7:6(2). Медведев не смог с первой попытки подать на первый сет, а в третьей партии дважды не подал на матч.
Первая ракетка России прервал серию из четырех поражений на турнирах «Большого шлема». В прошлом году он проиграл во втором круге Australian Open, а потом в первом раунде на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и US Open.
В этом сезоне Медведев выиграл все шесть матчей.
В Мельбурне он играет 10-й раз и девятый раз прошел первый раунд.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости