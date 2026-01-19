Медведев прервал серию из 4 поражений на «Больших шлемах»

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.

Даниил Медведев в первом круге Australian Open обыграл Йеспера де Йонга – 7:5, 6:2, 7:6(2). Медведев не смог с первой попытки подать на первый сет, а в третьей партии дважды не подал на матч.

Первая ракетка России прервал серию из четырех поражений на турнирах «Большого шлема». В прошлом году он проиграл во втором круге Australian Open , а потом в первом раунде на «Ролан Гаррос », «Уимблдоне » и US Open .

В этом сезоне Медведев выиграл все шесть матчей.

В Мельбурне он играет 10-й раз и девятый раз прошел первый раунд.